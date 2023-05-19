Соперник превосходит Теслу и Илона Маска: Rimac Nevera установил мировой рекорд скорости разгона

Nevera разгоняется до 60 миль в час за 1,74 секунды

Другой момент, по которому некоторые конкуренты пытаются отличиться, - это технологии и функции, предлагаемые их моделями. И это то, что только что сделал хорватский производитель электрических спортивных автомобилей Rimac Automobili.

Окончательный тест на скорость: 0-249-0 миль в час

Nevera также побила рекорд в том, что считается самым важным испытанием суперкара: 0-249-0 миль в час. Это испытание на ускорение, аэродинамику, максимальную скорость и тормозную способность. Новое рекордное время составляет 29,93 секунды, что более чем на секунду быстрее предыдущего рекорда.

Вот список из 23 рекордов, побитых гиперкаром, подтвержденный третьими сторонами RaceLogic и Dewesoft:

0-60 миль в час 1,74 с 1,74с

0-100 км / ч 1,82 с 1,81с

0-200 км / ч 4.42с 4.42с

0-300 км / ч 9,23 с 9,22с

0-400 км / ч 21,32 с 21,31с

100-200 км / ч 2,59 с 2,59с

200-300 км / ч 4,81 с 4,79с

200-250 км / ч 2.00с 2.00с

100-0 км / ч (дистанция) 29,12 м 28,96 м

0-100-0 км / ч 4,03 с 3,99с

0-200-0 км / ч 8,85 с 8,86с

0-300-0 км / ч 15,68 с 15,70с

0-400-0 км / ч 29,94 с 29,93с

¼ мили 8,26 с 8,25с

1/8 мили 5,46 с 5,44с

½ мили 12,82 с 12,83с

Пройденная миля 20,62 с 20,59с

0-100 миль в час 3,23 с 3,21с

0-120 миль в час 4,19 с 4,19с

0-130 миль в час 4,74 с 4,75с

0-250 миль в час 21,89 с 21,86с

60-130 миль в час 2,99 с 2,99с

0-200 миль в час 10,86 с 10,86с

Количество Rimac Nevera ограничено 150 единицами, и в настоящее время оно строится на окраине Загреба, а поставки продолжаются клиентам по всему миру, согласно данным Rimac, в которой работает более 2000 человек.