Соперник превосходит Теслу и Илона Маска: Rimac Nevera установил мировой рекорд скорости разгона

Nevera разгоняется до 60 миль в час за 1,74 секунды
Другой момент, по которому некоторые конкуренты пытаются отличиться, - это технологии и функции, предлагаемые их моделями. И это то, что только что сделал хорватский производитель электрических спортивных автомобилей Rimac Automobili.
Окончательный тест на скорость: 0-249-0 миль в час
Nevera также побила рекорд в том, что считается самым важным испытанием суперкара: 0-249-0 миль в час. Это испытание на ускорение, аэродинамику, максимальную скорость и тормозную способность. Новое рекордное время составляет 29,93 секунды, что более чем на секунду быстрее предыдущего рекорда.
Вот список из 23 рекордов, побитых гиперкаром, подтвержденный третьими сторонами RaceLogic и Dewesoft:
- 0-60 миль в час 1,74 с 1,74с
- 0-100 км / ч 1,82 с 1,81с
- 0-200 км / ч 4.42с 4.42с
- 0-300 км / ч 9,23 с 9,22с
- 0-400 км / ч 21,32 с 21,31с
- 100-200 км / ч 2,59 с 2,59с
- 200-300 км / ч 4,81 с 4,79с
- 200-250 км / ч 2.00с 2.00с
- 100-0 км / ч (дистанция) 29,12 м 28,96 м
- 0-100-0 км / ч 4,03 с 3,99с
- 0-200-0 км / ч 8,85 с 8,86с
- 0-300-0 км / ч 15,68 с 15,70с
- 0-400-0 км / ч 29,94 с 29,93с
- ¼ мили 8,26 с 8,25с
- 1/8 мили 5,46 с 5,44с
- ½ мили 12,82 с 12,83с
- Пройденная миля 20,62 с 20,59с
- 0-100 миль в час 3,23 с 3,21с
- 0-120 миль в час 4,19 с 4,19с
- 0-130 миль в час 4,74 с 4,75с
- 0-250 миль в час 21,89 с 21,86с
- 60-130 миль в час 2,99 с 2,99с
- 0-200 миль в час 10,86 с 10,86с
Количество Rimac Nevera ограничено 150 единицами, и в настоящее время оно строится на окраине Загреба, а поставки продолжаются клиентам по всему миру, согласно данным Rimac, в которой работает более 2000 человек.
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