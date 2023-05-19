Большой план Google по удалению неактивных учетных записей, что должны делать пользователи

Интернет-компания Google планирует масштабную очистку своих учетных записей пользователей : Google хочет последовательно удалить все учетные записи, которые не использовались в течение как минимум двух лет
Группа использует эту меру, чтобы избавиться от мертвых файлов и сэкономить место.
Кампанию по удалению планируется начать в конце 2023 года, когда Google сначала захочет удалить со своих серверов старые, неактивные, а затем более молодые неиспользуемые учетные записи, включая весь контент, электронные письма, списки избранного, резервные копии, документы, изображения и видео.
Пользователям достаточно обновить свои данные в старых аккаунтах.
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