У чеснока и лука побелели кончики перьев: почему и как с этим бороться

Иногда даже при хорошем уходе дачники сталкиваются с тем, что хвосты перьев лука или чеснока белеют. В чем дело? И можно ли это исправить?

Одна из причин такой реакции растения - кислая почва. Ее надо раскислить, и для этого 3 ст. л. кальциевой селитры развести в 10 л воды, под каждую луковицу влить по 1 стакану.

Подобным образом проявляется и нехватка азота. В таком случае луковые перья приобретают желтоватый либо светло-зеленый цвет, а кончики белеют. Чтобы исправить ситуацию, надо срочно опрыскать листья нашатырным спиртом.

Для этого приготовить раствор из 3 ст. л. вещества и 10 л воды. Или - подкормить по почве кальциевой селитрой, раствор приготовить из расчета 3 ст. л. на 10 л воды. Процедуру провести вечером.

Недостаток меди - еще одна причина того, что кончики становятся белесыми. Часто это случается, если культуры растут на торфяных почвах либо при создании грунта был использован торф.

Исправить ситуацию поможет внесение раствора хлорокиси меди. Для этого надо растворить 1 ч. л. препарата в 5 л воды (0,1%-ный раствор).

Белеть и даже слегка закручиваться кончики лука или чеснока могут также из-за недостатка калия. Потому надо срочно провести калийную подкормку. Можно для этого взять хлористый калий (3 ст. л. на 10 л воды), на каждое растение вылить по 1 стакану раствора.