Суд постановил признать экс-мэра Екатеринбурга виновным в дискредитации армии и оштрафовать его

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману вменялось в обвинение, что он в чате на аудиторию из неограниченного числа лиц высказывал идеи, дискредитирующие действия российской армии. Прошедший накануне суд постановил признать его виновным.

Прокурор требовал изначально назначить штраф в размере 280 тысяч российских рублей, но с учетом того, что он был задержан с 24 по 25 августа прошлого года, было решено смягчить наказание, и присудить выплату штрафа в 260 тысяч рублей. Евгений Ройзман еще ранее был признан иноагентом.