Легенда кино Хельмут Бергер умер на 79-м году жизни

«С большой грустью мы вынуждены сообщить о кончине легендарного актера Хельмута Бергера, который мирно, но неожиданно скончался в 4 часа утра в своем родном городе Зальцбурге незадолго до своего 79-летия», — говорится на официальном сайте.

Бергер считают одним из «величайших и талантливейших актеров», которых когда-либо видел европейский кинематограф.

Он был одним из самых известных актеров Европы, особенно в 1960-х и 1970-х годах.

Вместе с Элизабет Тейлор (1932-2011) и Генри Фондойу (1905-1982) добился мировой известности благодаря совместному фильму «Соперник».

В 1970 году он был номинирован на «Золотой глобус» как лучший молодой актер.

В «Крестном отце III» его видели рядом с такими мировыми звездами, как Аль Пачино, Дайан Китон, Энди Гарсия и София Коппола.

Актер, которого средства массовой информации часто называют эксцентричным и несносным ребенком, также был известен своим экстравагантным образом жизни, в том числе злоупотреблением алкоголем и наркотиками, а также открытой бисексуальностью.

Он говорил о романах со многими суперзвездами, включая Урсулу Андресс, Элизабет Тейлор, Джерри Холл и Мика Джаггера.

«Vogue» однажды назвал его «самым красивым мужчиной в мире».

Поп-певица Мадонна однажды сказала в интервью о часто андрогинном актере: «Кроме Хельмута Бергера, в наши дни нет более интересных женщин».

В 2013 году Бергер принял участие в лагере RTL в джунглях, что вызвало большие споры.

Телекомпании пришлось столкнуться с критикой после того, как Бергер, который был явно болен, был вынужден покинуть шоу.