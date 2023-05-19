Почему опытные дачники не используют для мульчирования солому: могут быть проблемы с урожаем

Но такое укрытие может создать целый ряд проблем. Вместе с соломой в огород попадают семена сорняков.

В соломе низкое содержание азота, необходимого растения. По этому показателю она сильно уступает скошенной траве.

Полностью очистить солому от зерна невозможно, в ней всегда будут зернышки пшеницы или ржи.

Это отличная приманка для мышей и прочих грызунов, которые вполне могут заодно полакомиться и огородными растениями.