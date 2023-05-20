Садоводы рассказали, как увеличить урожай огурцов в разы без удобрений

Метод необычный, но весьма эффективный. Для быстрого роста одному огурцу в пазухе нужен один лист.

Снимая созревший плод, нужно удалить лист, который под ним находится. Постепенно стебель растения будет оголяться.

А это приведет к активному росту новых плетей в пазухах, быстрому формированию и созреванию плодов.

И в этот раз нужно повторить те же самые действия: срывая огурец, удалять вместе с ним растущий под ним лист.