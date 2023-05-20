Дачники объяснили, почему у клубники краснеют листья и что с этим делать

В этом случае потребуются срочные меры, но сначала нужно выяснить, почему листья клубники краснеют.

Таких причин всего две, и обе они связаны с фосфором: либо в почве не хватает этого элемента, либо растение не может усваивать его.

В первом случае помогут фосфорные удобрения, во втором необходимо заняться раскислением почвы.

Для этого вносится гашеная известь или доломитовая мука, а затем – суперфосфат или фосфоритная мука.