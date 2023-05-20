Дачники объяснили, почему у клубники краснеют листья и что с этим делать

02:36 2023-05-20

Листья клубники краснеют осенью, поскольку из-за холодов в них разрушается хлорофилл. Но краснота может появиться и раньше.

В этом случае потребуются срочные меры, но сначала нужно выяснить, почему листья клубники краснеют.

Таких причин всего две, и обе они связаны с фосфором: либо в почве не хватает этого элемента, либо растение не может усваивать его.

В первом случае помогут фосфорные удобрения, во втором необходимо заняться раскислением почвы.

Для этого вносится гашеная известь или доломитовая мука, а затем – суперфосфат или фосфоритная мука. 

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