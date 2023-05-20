Огородники рассказали, зачем кладут пух кролика и перо птицы в лунки пот томаты и огурцы

Пух и перо содержат множество полезных веществ и соединений, не менее двух десятков аминокислот.

Также пух и перо используются для обустройства теплых грядок. Их вносят под основание вместе с другими быстроразлагающимися отходами.

В этом случае грунт быстро прогревается, корни растений получают необходимое питание, урожай увеличивается.

Класть пух и перья можно в лунки при посадке перца, капусты, баклажанов. Туда же добавляется древесная зола.