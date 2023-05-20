В США выявлен случай «атипичного» коровьего бешенства

«Животное никогда не попадало на линию убоя и никогда не представляло риска для пищевой цепи или здоровья человека в Соединенных Штатах», — добавили в министерстве.

Соединенные Штаты имеют «статус незначительного риска» губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭКРС), дегенеративной инфекции центральной нервной системы крупного рогатого скота, также известной как коровье бешенство.

«Мы не ожидаем никакого коммерческого воздействия в результате этого открытия», уточняет министерство.

В США за последние двадцать лет выявлено всего семь случаев этой болезни у КРС, поспешили успокоить общественность в ведомстве.