«Большая семерка» предупреждает Китай, что любое экономическое давление «будет иметь последствия»

Лидеры стран «Большой семерки», собравшиеся на саммите в Хиросиме, предупредили в эту субботу, 20 мая, что любая попытка «экономического принуждения будет иметь последствия», направленные на экономику КНР.

«Мы будем вместе работать над тем, чтобы попытки использовать экономическую зависимость в качестве оружия были обречены на провал», заявили главы государств и правительств группы семи наиболее промышленно развитых демократий в совместном сообщении, не называя Китай напрямую.

Лидеры G7 хотят, чтобы экспорт технологий в Китай не нанес ущерб их национальной безопасности, заявил ранее высокопоставленный американский чиновник.

Эти меры должны быть направлены на создание более устойчивых цепочек поставок для стран G7, которые сильно зависят от Китая в определенных секторах, заявил журналистам советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.