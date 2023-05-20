Три главные ошибки, которые допускают новички при выращивании перца

Я вам расскажу о том что делать с перцем ни в коем случае не стоит для того чтобы не потерять урожай, что необходимо помнить в отличие от томата.

Когда мы говорим о рассаде перца, то стоит помнить, что корневая система перца устроена совершенно иначе чем у томата. Перец очень тяжело восстанавливают повреждённую корневую систему и практически не образует дополнительных корней.

Поэтому при посадке перца вы помните, что его нельзя заглублять.

То есть можно заглублять не более чем до первых листиков.

С момента образования бутонов для перцев нужно быть крайне осторожным с азотными подкормками.

Переборщить с азотными подкормками означает для перца сбрасывание бутонов, поэтому ни в коем случае не перекормите перец азотом.

Если в случае томата и баклажана перебор не так страшен и там можно потом провести антижировые мероприятия то восстановить утраченные бутоны у перца уже не получится.

Поэтому никогда не используйте органические подкормки помёт, навоз и компост, какой-то чай и так далее в отношении перца.

Точно так же поступайте в отношении подкормки гуматами, они могут зажировать сбросить от избытка гуматов бутоны и уже урожай вы нормальный не получите.

Еще важная ошибка которую часто очень делают начинающие овощеводы - это слишком частое проветривание посадок перцев.

Если для томатов проветривание является одним из важнейших условий профилактики болезней и то перец большой любитель высокой влажности воздуха.

Если для томатов высадка каких-то вспомогательных растений: горчицы там каких-то кресс-салата совершенно неприемлемо, потому что они создают избыточную влажность, то для перца высаживание подобного рода растений в нижней ярус является очень и очень благоприятным.