Бывалый огородник назвал летнюю подкомрку в июне, от которой лук будет расти очень крупным

Конечно, получить крупный урожай невозможно без внесения дополнительных питательных элементов. Если подкормки не проводятся, то лук вырастет обычный или даже мельче среднего.

Тут все зависит от плодородия почвы. На скудном грунте хорошего урожая не дождаться.

Ну а если урожай нужен выдающийся, тогда поддержите ваш лук азотом, калием, фосфором - это все основные элементы, которые надо внести в летнюю июньскую подкормку.

Самый простой способ получения гарантированного результата - применение готовых сбалансированных комплексов, созданных специально для выращивания лука и чеснока.

Обычно нужно взять 30 г средства на ведро воды. Использовать раствор для полива.

Если вы упрямо задались целью вырастить лук особо крупных размеров, внесите в конце июля еще одну важную подкормку. В этот раз смешиваем сернистый калий - 10 г и суперфосфат - 20 г.

Все это добавляем также на ведро воды и применяем как жидкое удобрение через полив под корень.

Лук, получивший все необходимое для роста, обязательно даст крупные головки, заметно больше, чем привычный урожай.