Шкурки апельсина против паутинного клеща: после двух обработок вредитель исчезнет надолго

Мелкий вредитель оставляет на листьях растений тонкую паутину, мешает их нормальному росту и развитию.

Избавиться от него можно с помощью обработки растений составом на основе апельсинной кожуры.

Горсть апельсиновых шкурок нужно залить кипятком и настоять 5 часов, процедить через марлю и опрыскать зараженные вредителем растения.

Обрабатываются не только литья, но и почва. Через 10 дней обработку можно повторить. Этого достаточно, чтобы вредитель исчез с огоророда.