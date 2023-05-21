Как ускорить созревание компоста: всего один компонент для тех, кто не хочет ждать

00:28 2023-05-21

Многие дачники не хотят долго ждать созревания компоста. Для них существует прекрасный способ ускорить процесс.

Химические препараты для ускорения созревания компоста не годятся, ведь это натуральное органическиое удобрение.

Зато можно использовать всего один компонент – фосфоритную муку, которая продается в любом садовом магазине совсем недорого.

Это не химический компонент, поэтому урожай не станет менее экологичным. Добавлять фосфитную муку в компост нужно ежемесячно, за исключением зимы.

Каждый раз в компостную яму или ящик необходимо всыпать по 1 стакана вещества. При этом желательно максимально перемешивать компост.

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