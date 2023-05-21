Как ускорить созревание компоста: всего один компонент для тех, кто не хочет ждать

Химические препараты для ускорения созревания компоста не годятся, ведь это натуральное органическиое удобрение.

Зато можно использовать всего один компонент – фосфоритную муку, которая продается в любом садовом магазине совсем недорого.

Это не химический компонент, поэтому урожай не станет менее экологичным. Добавлять фосфитную муку в компост нужно ежемесячно, за исключением зимы.

Каждый раз в компостную яму или ящик необходимо всыпать по 1 стакана вещества. При этом желательно максимально перемешивать компост.