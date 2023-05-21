Опытный дачник раскрыл три главных секрета небывалого урожая малины

Для этого необходимо следить за состоянием растения, вовремя удалять сухие, поврежденные и лишние побеги.

Невозможно получить хороший урожай малины без подкормок, которые вносятся с учетом сезона.

Удобрения необходимы, чтобы кустарник получал все необходимые питательные вещества в той форме, в которой он может их усваивать.

Одним из самых эффективных приемов при выращивании малины является мульчирование, которое сокращает количество сорняков и помогает удерживать влагу в почве.