Опытный дачник раскрыл три главных секрета небывалого урожая малины

02:00 2023-05-21

Урожайность малины зависит от качества ухода за кустарником. Если все сделано правильно, ягод будет много до самых заморозков.

Для этого необходимо следить за состоянием растения, вовремя удалять сухие, поврежденные и лишние побеги.

Невозможно получить хороший урожай малины без подкормок, которые вносятся с учетом сезона. 

Удобрения необходимы, чтобы кустарник получал все необходимые питательные вещества в той форме, в которой он может их усваивать.

Одним из самых эффективных приемов при выращивании малины является мульчирование, которое сокращает количество сорняков и помогает удерживать влагу в почве.

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