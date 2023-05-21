В штате Орегон исследуют силу «волшебных» грибов

В Орегоне, в отличие от других штатов использование псилоцибина, который содержится в psilocybe cubsensis, галлюциногенном грибе, теперь разрешено законом.

Гриб, который широко использовали индейцы майя в своих оккультных практиках сможет послужить современникам, уверены ученые.

Теперь в Орегоне появилась новая профессия -- «фасилитатор».

Псилоцибин «является средством, которое может помочь людям (...), которые нигде больше не нашли помощи», — рассказали AFP один из представителей новой профессии: «Мы постоянно используем сильнодействующие наркотики, изменяющие сознание, мы делаем вещи, которые изменяют работу человеческого мозга. Почему бы не попробовать и это?».

Ученые все еще изучают, как он работает, и мало что известно о его долгосрочном использовании.

Но исследования показывают, что псилоцибин, наряду с другими психоделиками, такими как ЛСД или МДМА, увеличивает нейронные связи и позволяет переформатировать мозг, что способствует новому поведению перед лицом давних проблем.