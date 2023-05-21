Если на клубнике крупные листья и мелкие ягоды, то нужно делать работу над ошибками

Опытные дачники делятся советами что нужно сделать чтобы этого не произошло.

Во-первых, клубника не любит заморозки, поэтому весной, когда они наступают ее нужно укрывать.

Для этого подойдут солома или простая домотканая ткань, чтобы корни клубники не подмерзали.

Также клубнику нужно пересаживать на новое место каждые пять лет, если такой возможности нет просто обновите плантацию новой рассадой.

Если ягоды клубники растут мелкими с продольными полосками, а листья искривленными - это значит, что растению не хватает бора и его нужно удобрять.

Для этого нам нужен раствор борной кислоты.

Берем пять граммов бора разводим в 10 литрах воды и поливаем полученным раствором почву.

Делать это нужно в июне, когда еще не формируются ягоды.

До начала цветения растение также нужно обработать химией от вредителей, так как долгоносик откладывает свои яйца в бутоны цветов клубники, и они не расцветают после этого, либо цветут, но ягода получается мелкой.