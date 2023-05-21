Georgian Airways не пустит Зурабишвили на борт после слов об авиасообщении с РФ

В воскресенье, 21 мая, пресс-служба компании Georgian Airways сообщила, что грузинскому лидеру Зурабишвили запрещено пользоваться услугами компании, и она более взойдёт на трап самолёта из-за того, что накануне сама отказалась это делать после налаживания авиасообщения между Грузией и Россией.

Накануне Владимир Путин подписал президентский указ, впервые за четыре года разрешив грузино-российское авиасообщение. После этого первый с 2019 года вылетевший из Москвы самолёт приземлился в Тбилиси, а позднее в российской столице село грузинское воздушное судно.