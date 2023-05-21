Александр Мясников рассказал о том, кому следует отказаться от употребления редиса

Знаменитый теледоктор Мясников заявил, что редис хоть и полезный корнеплод, но некоторым людям его употреблять не стоит. Речь идет о тех, кто страдает изжогой или имеет диагностированную язву желудка.

Также под запрет редис попадает при наличии у пациента желчекаменной болезни и панкреатита. Его употребление у людей с вышеперечисленными заболеваниями может спровоцировать вздутие живота. Для остальных же редис показан к употреблению, поскольку красный овощ содержит ликопин и антоцианы, которые входят в категорию антиоксидантов.