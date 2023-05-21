Поклонники стали жаловаться, что в Кремле выступал не настоящий Филипп Киркоров

Одна из зрительниц, посетивших концерт Киркорова в Кремле, который он давал в честь своего дня рождения, усомнилась в том, что на сцене выступал настоящий Киркоров, а не его дублер. Она заметила, что артист держался неуверенно, и выглядел, как старый дед.

Она поделилась в соцсетях своими сомнениями, поскольку артист выглядел не лучшим образом, пел под фонограмму и двигался так, словно он выступает в первый раз. Возможно, такая реакция связана с резким изменением имиджа Киркорова, который перекрасился в седой цвет. Позднее Киркоров вернулся к привычному образу жгучего брюнета.