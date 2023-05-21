Первая подкормка для чеснока: что и как вносить, чтобы головки выросли с кулак

Это должен быть состав с азотом, который необходим для нормального развития растения на данном этапе.
Такая подкормка проводится, когда чеснок выпустил 4-5 листьев. Хорошим вариантом будет аммиачная селитра.
Использование сернокислого магния или сульфата магния актуально, если есть риск неблагоприятной погоды.
Для приготовления азотного удобрения нужно растворить в ведре воды по 20 г селитры и средства с магнием.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__