Первая подкормка для чеснока: что и как вносить, чтобы головки выросли с кулак

Это должен быть состав с азотом, который необходим для нормального развития растения на данном этапе.

Такая подкормка проводится, когда чеснок выпустил 4-5 листьев. Хорошим вариантом будет аммиачная селитра.

Использование сернокислого магния или сульфата магния актуально, если есть риск неблагоприятной погоды.

Для приготовления азотного удобрения нужно растворить в ведре воды по 20 г селитры и средства с магнием.