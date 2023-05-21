Алексей Мосин из группы Король и Шут стал Зигфридом из игры Ведьмак

Алексей Мосин некогда был членом музыкального коллектива Король и Шут, и старался добавить в стилистику группы средневекового шарма. Это во многом обусловило полученный стиль. Но Мосин не сошелся мнениями с другими участниками, поэтому покинул группу.

Потом Мосин пел и играл в других коллективах, а затем занялся разработкой компьютерных игр. Его заметили создатели компьютерной игры о Ведьмаке. Он предложил им несколько креативных решений, и за это с него срисовали Зигфрида, рыцаря Ордена Пылающей Розы.