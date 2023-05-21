Многие китайцы соглашаются на низкоквалифицированный труд

Из-за перенаселения в Китае существует огромная конкуренция во всех сферах жизни. И работа является здесь одной из самых конкурентных отраслей.

Если китаец или китаянка не будет работать хорошо, их всегда заменят другими, более старательными работниками. Вот почему людям приходится занимать свое место под солнцем усердной многочасовой работой.

И это касается не только офисных работников, но и тех, кто занят низкоквалифицированным трудом.

Многим людям приходится соглашаться на самую трудную и малооплачиваемую работу, и они этому рады.

Между тем, уровень жизни в Китае с каждым годом становится все выше. Бедность уменьшается, экономика растет, благосостояние граждан увеличивается.

Все это происходит не в последнюю очередь благодаря трудолюбию китайского народа, усердие которого зависит не от уровня зарплаты, а от сознательности, большого трудолюбия и дисциплинированности.