Дачники назвали ядовитые сорняки, до которых лучше никогда не дотрагиваться

К ним относится ядовитый плющ, вызывающий раздражение на коже. Такое происходит из-за токсичного сока растения.
Борщевик способствует развитию в коже химической реакции, вызывающей жжение, боль, зуд и образование волдырей.
Смертоносный паслен – ядовитое растение. Если дотронуться до него, на коже вздуются волдыри, а его употребление может привести к летальному исходу.
Дурман обыкновенный также провоцирует серьезные проблемы со здоровьем в случае попадания семян в организм человека.
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