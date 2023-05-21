Дачники назвали ядовитые сорняки, до которых лучше никогда не дотрагиваться

К ним относится ядовитый плющ, вызывающий раздражение на коже. Такое происходит из-за токсичного сока растения.

Борщевик способствует развитию в коже химической реакции, вызывающей жжение, боль, зуд и образование волдырей.

Смертоносный паслен – ядовитое растение. Если дотронуться до него, на коже вздуются волдыри, а его употребление может привести к летальному исходу.

Дурман обыкновенный также провоцирует серьезные проблемы со здоровьем в случае попадания семян в организм человека.