Опытные дачники подсказали оригинальный способ борьбы с колорадским жуком без использования химии

Опытные дачники не используют химические средства, которые наносят урожаю не меньший вред, чем насекомые.

Использование инсектицидов нецелесообразно еще и потому, что колорадский жук со временем адаптируется к химикатам.

Вместо этого садоводы просто подсаживают свежий картофель на углах грядки или вдоль каждого ее края.

Секрет в том, что колорадские жуки собираются на молодых растениях, а там их уже легко собрать вручную и уничтожить.