Опытные дачники подсказали оригинальный способ борьбы с колорадским жуком без использования химии

Опытные дачники не используют химические средства, которые наносят урожаю не меньший вред, чем насекомые.
Использование инсектицидов нецелесообразно еще и потому, что колорадский жук со временем адаптируется к химикатам.
Вместо этого садоводы просто подсаживают свежий картофель на углах грядки или вдоль каждого ее края.
Секрет в том, что колорадские жуки собираются на молодых растениях, а там их уже легко собрать вручную и уничтожить.
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