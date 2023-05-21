Дачники рассказали, как подкармливать томаты пшеном и для чего это делать

Крупа содержит множество компонентов, очень полезных для томатов, их роста, развития и урожайности.
Для приготовления подкормки нужно залить пшено теплой, но не горячей водой, а затем настоять трое суток в темном месте.
После этого состав процеживают и снова разбавляют водой, а затем поливают полученным раствором помидоры.
Натуральное удобрение из пшена подходит не только для томатов, но и для других огородных культур, например, перца.
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