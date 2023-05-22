Что положить в лунку при посадке чеснока, чтобы больше не подкармливать его

В состав такой подкормки входят всего два компонента: горсть древесной золы и немного сухой травы.

Эти ингредиенты насыщают почв калием, азотом, магнием, фосфором, кальцием, а оттуда все это поступает в растение.

Если одного из этих компонентов нет под рукой, можно использовать минеральные удобрения, которые содержат те же вещества.

В таком случае концентрация каждого компонента должна составлять не менее 7%, а на каждую лунку потребуется по чайной ложке удобрения.