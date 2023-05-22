Как подкармливать пионы для роскошного цветения: цветоводы поделились секретами

Первый раз кусты нужно подкармливать ранней весной, в это время им нужен азот. Подойдут мочевина или натуральная селитра. Из натуральных удобрений актуален раствор коровяка, птичьего помета.

На этапе формирования бутонов проводится подкормка универсальными калийными удобрениями.

Можно сделать натуральное удобрение из древесной золы, которая заливается теплой водой и настаивается трое суток.

Третья подкормка нужна после цветения и обрезки цветоносов. В это время снова применяется калийное удобрение, но в меньшей концентрации.