Новая «Русалочка», по мнению режиссера, «история о современной девушке»

«Когда я вернулся к оригинальному тексту, написанному Гансом Христианом Андерсеном почти 200 лет назад, я понял, что это очень современная история. Это современная молодая девушка, которая не чувствует себя на своем месте и отправляется в путешествие, чтобы открыть себя», — объясняет AFP Роб Маршалл, который заинтриговал публику за месяцвыв до выхода ремейка на экран.

Хотя новая, темнокожая Ариэль, с дредами вместо рыжих волос, не совсем похожа на героиню мультфильма 1989 года, история остается прежней, считает режиссер.

«У нас не было предварительного намерения выбрать черную актрису», — отметил режиссер: «В «Мэри Поппинс возвращается» и части «Пиратов Карибского моря» она была просто лучшей для этой роли. Она сильная, страстная, невинная, но в то же время дикая, неземная и с таким потрясающим голосом. Это было так очевидно. Она Ариэль».

Холли Бэйли — не первая темнокожая женщина, воплотившая «принцессу Диснея» во плоти.

В 1997 году Дисней выбрал певицу Брэнди на роль Золушки.