Трое палестинцев застрелены израильскими войсками на Западном берегу

В заявлении министерства здравоохранения Палестины идентифицированы трое мужчин, убитых пулями в лагере палестинских беженцев Балата в Наблусе, как Мухаммад Абу Зайтун (32 года), Фатхи Абу Ризк (30 лет) и Абдулла Абу Хамдан (24 года).

«Бригады мучеников Аль-Аксы», вооруженное крыло партии «Фатх» президента Палестины Махмуда Аббаса, заявили в своем заявлении, что они являются «комбатантами» группировки.

Западный берег, палестинская территория, с 1967 года оккупирован Израилем.

Там проживает почти три миллиона палестинцев, как и около 490 000 израильтян в поселениях, которые ООН считает незаконными в соответствии с международным правом.