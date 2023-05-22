Боню прогнали с красной дорожки на Каннском кинофестивале

Известную в России ведущую Викторию Боню "попросили" с красной дорожки Каннского фестиваля. Соответствующий ролик распространился в Сети.

Дело было так: Виктория фотографировалась, когда к ней подошел некий мужчина и попросил удалиться.

Конечно, все не так просто. Звезда была одета и загримирована под мужчину, а в руке ее красовалась табличка с надписью: "War wouldn't exist if men gave birth" (Войны не было бы, если бы рожали мужчины).

Интересно, что в этом году Боню преследуют неудачи, связанные с этим культурным событием. Она проспала открытие международного события, по этой причине макияж наносила на скорую руку, хотя планировалось, что над ней будет трудиться визажист.

Теперь вот присоединилась история о том, что звезду интернета прогнали с красной дорожки.