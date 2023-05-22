О секретах выращивания сочной сладкой клубники рассказал опытный садовод

Только полноценный комплексный подход к уходу за клубникой даст ощутимый результат. Но мы поговорим о поливах, которые имеют чуть ли не решающее значение.

Расскажем о двух правилах, которые не все соблюдают.

До того как садовая земляника начнет цвести, нужно использовать для полива методику дождевания. Увлажнение проводим по листовым пластинам.

Когда начался процесс цветения и вызревания ягод, клубнику надо поливать только под корень, не касаясь листиков и побегов. Можно выливать воду в междурядья.

Во время появления ягод поливать кустики часто не стоит, только если есть острая необходимость. На один квадратный метр посадок вносится до 20 л воды максимум.

Если лето выдалось дождливым, ягодник, растущий на маленьких грядочках, накройте пленкой, чтобы не накапливалась лишняя вода. Иначе растения могут начать гнить.

Больше всего воды нужно клубнике в первое время после высадки, поливать нужно часто две недели подряд. На метр квадратный приходится до 3 л жидкости.

Через время частоту увлажняющих процедур уменьшаем до 2-3 раз в неделю при условиях жары и до 1 раза в прохладную погоду.

Поливать клубнику нужно по утру, листья за ночь успеют обсохнуть, и тогда ожог от ярких лучей солнца растению уже не страшен.

Когда урожай уже снят, нужно продолжать увлажнять грядки, чтобы хорошо закладывались новые цветочные почки. Каждый полив сопровождаем рыхлением, мульчируем посадки.

Если этим пренебрегать, то можно заметить уменьшение количества ягод на кустах.