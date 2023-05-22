Минчанка хотела подзаработать на бирже и лишилась 16 400 BYN

Жительница Минска рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что во время просмотра видео в сети Интернет увидела рекламу о дополнительном заработке, после чего перешла по ссылке и зарегистрировалась на сайте.

После регистрации женщине перезвонили и предложили заработать, предварительно вложив $100.

Заявительница согласилась, после чего ей вновь предложили заработать «по-крупному» - взять кредит и перечислить деньги, которые позже будут удвоены.

Минчанка взяла в двух банках кредит и перевела на счёт кибермошенникам 16 400 BYN.

Когда потерпевшая хотела вывести вырученные деньги, у неё потребовали заплатить процент от выручки, после чего она поняла, что стала жертвой киберпреступников.

Следствием возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.