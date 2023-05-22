Цена отдыха на Лазурном берегу: Маргарита Симоньян раскритиковала российскую элиту

Маргарита Симонян недавно обратилась к российским властям. Журналист в своем VК отметила, что среди так называемой, «элиты» еще присутствуют кумовство, круговая порука, а то и воровство, сообщает автор канала "История в деталях" на платформе Дзен.

В своем обращении Главред RT Маргарита Симоньян также затронула тему детей-инвалидов, сбор средств на их лечение, которые порой собираются всей страной - с помощью СМС по телевизору, - отмечает блогер.

Автор привел цитату журналистки, опубликованную в соцсетях:

Уважаемое правительство! Вами принято решение по увеличению налогов как мне, так и всем, у кого ежегодный доход свыше 5 миллионов рублей. С той целью, чтобы направить эти деньги на лекарства и лечение детей с редкими заболеваниями. Только проблема в другом. Есть такие дети, которым очень срочно нужны препараты стоимостью свыше 2 миллионов $. Это цена жизни ребенка.

Блогер пояснил: Симоньян обратилась с идеей оплатить лечение наперед, пока у детей есть шанс.

На мой взгляд, поступок этой смелой женщины, как минимум, достоин уважения, - считает блогер.

И подчеркнул, что Маргарита высказала в своем обращении надежду, что необходимые для этого средства могли бы выделить олигархи.

Эти миллионы долларов – цена одного вашего отпуска на Лазурном берегу. Может, столько стоят ваши наручные часы.

А это ведь, между прочим, цена одной детской жизни. Оплатите хотя бы половину, хотя бы четверть, - обратилась она к богатым людям.

По словам блогера, журналистка подчеркнула, что простое и давно уже находящееся на слуху решение – это налог на огромные капиталы.