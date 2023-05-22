Португалия стала шестой страной ЕС, которая официально разрешила проведение эвтаназии

12:51 2023-05-22

Португальские власти легализовали проведение эвтаназии для неизлечимо больных пациентов, которые испытывают сильнейшие страдания.

Правительство Португалии легализовало эвтаназию для неизлечимо больных пациентов, которые желают прекратить свои страдания. Так, Португалия стала шестой страной в Евросоюзе, где процедура добровольного ухода из жизни разрешена законодательно. Первыми стали Нидерланды, где эвтаназия разрешена с 2002 года.

Чтобы получить разрешение на процедуру, пациент должен пройти подробное освидетельствование у психолога, чтобы исключить психологические или психические проблемы. Между подачей запроса на эвтаназию и непосредственным ее проведением необходимо по закону соблюсти двухмесячный срок ожидания.

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