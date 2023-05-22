Португалия стала шестой страной ЕС, которая официально разрешила проведение эвтаназии

Правительство Португалии легализовало эвтаназию для неизлечимо больных пациентов, которые желают прекратить свои страдания. Так, Португалия стала шестой страной в Евросоюзе, где процедура добровольного ухода из жизни разрешена законодательно. Первыми стали Нидерланды, где эвтаназия разрешена с 2002 года.

Чтобы получить разрешение на процедуру, пациент должен пройти подробное освидетельствование у психолога, чтобы исключить психологические или психические проблемы. Между подачей запроса на эвтаназию и непосредственным ее проведением необходимо по закону соблюсти двухмесячный срок ожидания.