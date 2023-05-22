Дачный эксперт рассказал, как вывести сныть с дачного участка

Трудность уничтожения заключается в том, что сорняк размножается не только семенным способом, но и корнями, которые у растения мощные и ветвистые.

Сныть любит расти на питательных почах и в небольшой тени. В высоту она может достигать метра.

Если у вас поселилась сныть, приготовьтесь - борьба будет трудной и долгой, особенно если вы не намерены использовать химию.

Первым делом убирайте регулярно надземную часть растения. Можно сбивать мотыгой, обрывать руками, срезать или скашивать.

Делая это постоянно, можно сильно ослабить растение, и в конце концов оно сдастся и погибнет. Но даже через год такого противостояния сныть еще может давать о себе знать.

Еще один способ, более трудный, но более толковый - удаление корней. Для этого берем вилы и разрыхляем почву, аккуратно вытаскивая после этого корневую часть сныти.

Если сорняк растет на грядке, придется извлекать культурные посадки тоже.

Достаньте саженцы, потом удалите сорняк, после этого снова высадите огородные растения на прежнее место на грядку.

Старайтесь извлекать корень сныти полностью, не оставляя даже маленького кусочка в земле, иначе все труды будут напрасными.

Перекопка огорода не помогает в этом деле, вы только порубите лопатой корешки, из которых в скором времени выйдут новые отростки сорняка.

Еще один момент, не нужно сразу выбрасывать корни сорняка в компост, дайте им засохнуть. Иначе сныть начнет разрастаться прямо в компостной яме.

Из растения, кстати, можно потом приготовить очень полезный настой для удобрения томатов и других огородных культур.

Можно попробовать замульчировать заселенные снытью участки картоном или флисом. Срежьте верхнюю часть растения и уложите укрывной материал.

Поверх картона насыпьте слой мульчи из органики, все это будет перегнивать и превращаться удобрение, а сныть не сможет выжить без света и кислорода.

Корни сорняка погибнут через год-два, когда укрывной материал перегниет полностью. Но если в земле остались семена растения, они очень долго не теряют способность к всхожести.

Поэтому за участком нужен глаз д глаз. Описанный метод подходит для удаления сорняка с не засаженной земли.

Бороться со снытью можно с помощью картофеля. Это растение угнетает сорняк, затеняя густой зеленью и являясь сильным конкурентом за воду и питание.

Подобное действие на сныть оказывают высокие многолетние растения, способные конкурировать с ней, такие как герань, подсолнух, рута луговая, тростник китайский, горец.

Кстати, сныть можно употреблять в пищу, она очень полезна. Добавляйте ее в салаты, супы, соусы, запеканки, блюда из овощей. По вкусу растение похоже на сельдерей и петрушку.

Листья издают яркий и приятный аромат. Активно применяется сныть и как лекарственное растение.