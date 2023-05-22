Огурцы будут лучше чувствовать себя на грядке после других культур

Огурцы очень солнцелюбивы, плохо переносят соседство сорняков, беззащитны перед болезнями и любят плодородную почву. Если посадить их на грядки после определенных растений, это пойдет им на пользу.
При планировании грядок нужно учитывать, что огурцы не должны иметь одинаковых болезней с теми растениями, которые росли на этих же грядках до них.
Огурцы рекомендуется высаживать на предыдущее место только спустя 4 года после того, как они на нем росли. 4-летний севооборот должен выглядеть таким образом.
На первом году можно посадить на грядки картофель, огурцы, морковь, чеснок или свеклу. На второй год - огурцы, баклажаны, томаты, лук или капусту.
На третий год - капусту, перец, томаты, зелень или огурцы. И, наконец, на четвертый - горох, бобы, чечевицу, морковь, огурцы, лук или капусту.
Нужно также помнить о своевременной подкормке и обработке грядок от вредителей и болезней.
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