Огородники рассказали, как нужно поливать помидоры, чтобы вырастить впечатляющий урожай

Рассаду поливают 1-2 раза в неделю, причем используют для этого воду температурой не ниже 20 градусов.

После высадки в открытый грунт полив нужен не сразу, а через 5-10 дней, а далее – по мере высыхания почвы.

Во время цветения томаты нужно поливать только под корень, на каждое растение должно уходить по 3-4 л.

В период плодоношения полив нужен 1-2 раза в неделю. Особенно обильный полив требуется во время формирования плодов у тепличных растений.