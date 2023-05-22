Огородники рассказали, как нужно поливать помидоры, чтобы вырастить впечатляющий урожай

Рассаду поливают 1-2 раза в неделю, причем используют для этого воду температурой не ниже 20 градусов.
После высадки в открытый грунт полив нужен не сразу, а через 5-10 дней, а далее – по мере высыхания почвы.
Во время цветения томаты нужно поливать только под корень, на каждое растение должно уходить по 3-4 л.
В период плодоношения полив нужен 1-2 раза в неделю. Особенно обильный полив требуется во время формирования плодов у тепличных растений.
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