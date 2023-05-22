Ультранационалист Синан Оган поддержит Эрдогана во втором туре

Мы поддержим господина Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре. Я призываю наших избирателей, проголосовавших за нас в первом туре, поддержать г-на Эрдогана во втором туре », — заявил Синан Оган, который был третьим по результатам первого тура.

С 5,2% голосов, набранных в первом туре 14 мая, представитель крайне правой партии MHP, стал желанным в кругах главных претендентов.

Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, а его оппонент, социал-демократ Кемаль Киличдароглу, — 44,9%, разница между ними составляет 2,5 миллиона голосов.