В какие дни нужно сажать свеклу в мае: бывалые огородники поделились секретами богатого урожая

Сроки посадки свеклы зависят от ее сорта. Ранние сорта приносят урожай уже через 80-90 дней, среднеспелые – через 110-120 дней, поздние – через 140-150 дней.

В мае можно сажать все сорта, а для посадки в июне подойдет скороспелый овощ. Многие дачники предпочитают руководствоваться лунным календарем.

Важно помнить, что урожай свеклы зависит не только от сроков посадки, но еще и от соблюдения правил севооборота.

Чтобы корнеплоды хорошо росли, им необходимы регулярные поливы и правильно подобранные подкормки.