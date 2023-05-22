В какие дни нужно сажать свеклу в мае: бывалые огородники поделились секретами богатого урожая

23:04 2023-05-22

Свеклу можно сажать с апреля, поскольку это холодостойкая культура. Но и в мае сделать это еще не поздно.

Сроки посадки свеклы зависят от ее сорта. Ранние сорта приносят урожай уже через 80-90 дней, среднеспелые – через 110-120 дней, поздние – через 140-150 дней.

В мае можно сажать все сорта, а для посадки в июне подойдет скороспелый овощ. Многие дачники предпочитают руководствоваться лунным календарем.

Важно помнить, что урожай свеклы зависит не только от сроков посадки, но еще и от соблюдения правил севооборота.

Чтобы корнеплоды хорошо росли, им необходимы регулярные поливы и правильно подобранные подкормки.

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