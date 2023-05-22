Что положить в лунку при посадке кабачков, чтобы для урожая не хватало места в погребе

23:48 2023-05-22

Кабачки прекрасно растут практически в любых условиях. Но если правильно посадить их, урожая хватит на три семьи.

Кабачки можно сажать на рассаду или высевать семенами сразу в открытый грунт, когда уже не будет риска возвратных заморозков.

В обоих случаях нужно правильно выбрать подкормку и положить ее в лунку еще на этапе посадки кабачков.

Для этого идеально подходит смесь перегноя и древесной золы. Первого компонента потребуется две ложки, второго – одна.

Есть еще один важный нюанс. При высадке рассады кабачков в открытый грунт нужно заглублять растение в землю до семядольных листьев.

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