Что положить в лунку при посадке кабачков, чтобы для урожая не хватало места в погребе

Кабачки можно сажать на рассаду или высевать семенами сразу в открытый грунт, когда уже не будет риска возвратных заморозков.
В обоих случаях нужно правильно выбрать подкормку и положить ее в лунку еще на этапе посадки кабачков.
Для этого идеально подходит смесь перегноя и древесной золы. Первого компонента потребуется две ложки, второго – одна.
Есть еще один важный нюанс. При высадке рассады кабачков в открытый грунт нужно заглублять растение в землю до семядольных листьев.
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