Что нужно сделать с ирисами, чтобы они роскошно цвели в течение многих лет

Этого можно избежать, если пересаживать растения каждые 4-5 лет. В этом случае кусты будут оставаться пышными и продолжат радовать цветением.

Пересаживать цветы лучше в августе или начале сентября. К зиме они хорошо укоренятся, а с весны начнется активный рост.

Для ирисов необходима грядка на солнечном месте, им требуется легкая почва, а застой воды может погубить растения.

Важный нюанс при пересадке ирисов – не слишком глубокая заделка в почву, иначе развитие растения замедлится.