ТОП-4 удобрений для картофеля: как бывалые огородники добиваются рекордных урожаев

Подкормки нужно правильно выбирать и своевременно вносить, грамотно рассчитывать дозировку.
Лучшими удобрениями для огородной культуры считаются аммиачная селитра, суперфосфат, сульфат калия и древесная зола.
Первой используется аммиачная селитра, 20 г препарата разводится в ведре воды. Средство применяется для полива растений.
Сульфат калия и золу вносят на этапе бутонизации, а суперфосфат – в период формирования клубней.
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