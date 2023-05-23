ТОП-4 удобрений для картофеля: как бывалые огородники добиваются рекордных урожаев

Подкормки нужно правильно выбирать и своевременно вносить, грамотно рассчитывать дозировку.

Лучшими удобрениями для огородной культуры считаются аммиачная селитра, суперфосфат, сульфат калия и древесная зола.

Первой используется аммиачная селитра, 20 г препарата разводится в ведре воды. Средство применяется для полива растений.

Сульфат калия и золу вносят на этапе бутонизации, а суперфосфат – в период формирования клубней.

