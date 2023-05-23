Немецкий политик Кизеветтер выступил за поставку немецких крылатых ракет

«Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что Украина может использовать в общевойсковых боях и что разрешено международным правом», — заявил Кизеветтер в интервью редакционной сети Германии.

Управляемые ракеты Taurus с дальностью до 500 километров могли бы стать «очень полезным вкладом Германии», сказал политик.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил в публичном выступлении, что поставки Киеву истребителей F-16, сложившейся коалицией, возможны только в длительной перспективе.