Чтобы комары не досаждали: как с помощью ароматов избавиться от этих кровососущих

Как известно, комары летят на запах тела, и доставляют людям массу неудобств и даже проблем. Чтобы отпугнуть кровососущих, надо использовать запахи, которые они не любят.

В магазине сть немало различных средств от этих вредных насекомых. Но, если человек страдает аллергией либо по еще какой-то причине не переносит химию, можно прибегнуть к экологичным способам борьбы с комарами.

Это вредное насекомое не переносит ароматы лемонграсса, гвоздики, пачули и эвкалипта. А еще - розмарина, кедра, герани, лаванды, базилика и тимьяна.

Эфирные масла с таким запахом можно добавить при стирке штор и гардин. Ими также можно протереть места укусов или в качестве профилактики.

Пучки базилика, герань на окне, букетик лаванды, расставленные в комнате, - все это сокращает риск атаки комаров. Так же, как и запахи лука и чеснока, ванили и сельдерея - эти овощи можно оставить на тарелке и поместить на подоконнике на ночь.

Листья томатов и мяты тоже действуют аналогичным образом.