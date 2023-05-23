На юге Испании на яхту напали восемь касаток

«Час под их присмотром, это было очень впечатляюще, и мы были очень напуганы», — сказал потрясенный мореплаватель на борту своей яхты «Ланселот».

«Мы видели, как они идут издалека, и сразу поняли, что они идут к нам», — прокомментировал он.

Соблюдая рекомендуемую процедуру в случае такого нападения (Протокол GTOA), шкипер немедленно остановил лодку, спустив паруса.

«После этого опыта я совсем не убежден, что остановка корабля — правильная стратегия, но поскольку я не говорю на языке косаток, мне трудно быть в этом уверенным», - отметил шкипер.

Он также отметил, что «ужасно чувствовать, как пятнадцатитонную лодку трясет, как ореховую скорлупу».