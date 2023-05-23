50-летняя супермодель Ева Герцигова появилась на дорожке Каннского кинофестиваля в черном прозрачном платье

Глядя на фотографии Евы Герциговой с красной дорожки Каннского кинофестиваля поклонники не могут поверить, что супермодели уже 50 лет. Она выглядит, как молодая девушка, и не стесняется демонстрировать стройную подтянутую фигуру.

Герцигова украсила откровенный, но элегантный образ серьгами с камнями, браслетами золотистого цвета и солнцезащитными очками. Знаменитая чешка охотно позировала папарацци, которые получили в результате более чем эффектные снимки, ведь позировать-то модель точно умеет.