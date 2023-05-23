Механизатор из Рогачёвского района украл 600 литров дизельного топлива

В ОИОС УВД уточнили, что накануне сотрудники ОБЭП и участковые инспекторы милиции Рогачевского РОВД проводили комплексные мероприятия по недопущению совершения хищений с сельхозпредприятий, обнаружив в гараже у 54–летнего жителя деревни Новый Кривск, сторожа сельскохозяйственного производственного кооператива «Дедлово» Рогачевского района, 29 канистр объемом 20 литров и 2 канистры объемом в 10 литров, которые были наполнены окрашенным дизельным топливом.

Мужчина рассказал правоохранителям, что приобрёл топливо у своего коллеги по работе, 45-летнего механизатора жителя деревни Курганье.

Впоследствии оба фигуранта были задержаны и допрошены, благодаря чему была сотрудниками милиции была установлена преступная схема.

Механизатор сливал частями топливо с рабочего трактора «Дедлово», после чего оставлял наполненные канистры в поле, и уезжал. Затем он говорил сторожу, где стоят канистры и тот их забирал. Сторож покупал дизтопливо для личных нужд, а механизатор получал за это крупные суммы денег.

Отмечается, что правоохранителями установлен причиненный ущерб более чем в 1 200 BYN.

В отношении 45-летнего механизатора возбуждено уголовное дело за присвоение вверенного ему имущества предприятия, ввиду чего ему грозит до 4-х лет лишения свободы, в то время как в отношении 54-летнего сторожа проводится дальнейшая проверка.