Бывалый садовод объяснил, как ускорить выращивание огурцов в два раза

Хотите получить урожай богаче и в более короткие сроки, тогда берите на заметку этот рецепт.

Дрожжевая подкормка - проверенное средство, которым пользуются многие садоводы, получая каждый год завидный урожай огурцов.

Средство подойдет тем дачникам, которые отдают предпочтение органическим удобрениям и принципиально не используют химию.

Для приготовления питательного состава можно взять дрожжи в сухом или в свежем виде. Другие компоненты - вода и сахар.

Воды берем 10 литров, сахара - 3 столовых ложки, ну и добавляем пачечку дрожжей (10 г сухих или 100 г свежих в брикете).

Разведите опару в теплой воде, добавив сахар. Дайте ей побродить пару часиков. Потом в эту жидкость вливаем 10 л воды, равномерно перемешиваем.

Поливаем растения один раз в 7-10 дней, особенно в период, когда огурцы активно растут или когда начинают созревать плоды.

Результат будет заметный, урожай возрастет минимум в полтора раза.